Lazio Milan, Fabiani nel pre gara: «Noi accettiamo chi viene ad arbitrare. L'errore umano fa parte del gioco. Dopo San Siro...»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset

DOPO SILENZIO STAMPA – «A caldo abbiamo preferito non parlare, per evitare frasi inutili. Dobbiamo dare spazio al campo e al gioco»

MERCATO «Per quanto mi riguarda siamo fiduciosi, a gennaio manca ancora tempo e ci porremo il problema a mercato aperto. Se ne sono dette di tutti i colori, noi ci siamo incontrati con Presidente e allenatore e sappiamo cosa fare. Lavoriamo sotto traccia.»

ARBITRI «Noi accettiamo chi viene ad arbitrare, tutti. L’errore umano fa parte del gioco, l’errore umano ci sta. La gestione dei 90′ dell’arbitro a San Siro è stata perfetta. Stasera c’è Guida che ha esperienza. Tutti devono fare il proprio lavoro. Poi la sentenza la da il campo e quando finisce la partita stop»

SARRI – «E’ un po’ come la caccia alla volpe, scherzo ovviamente. C’è affetto e stima reciproca con il mister. La sua esperienza ci fa stare tranquilli e i risultati si vedono. Con lui abbiamo iniziato un programma di 3 anni e vogliamo crescete. Lui è i nostro faro e la nostra guida»

