 Lazio Milan, Fabiani nel pre gara: «Noi accettiamo chi viene ad arbitrare. L'errore umano fa parte del gioco. Dopo San Siro...»
Lazio Milan, Fabiani nel pre gara: «Noi accettiamo chi viene ad arbitrare. L’errore umano fa parte del gioco. Dopo San Siro…»

Il dirigente biancoceleste Fabiani è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a ridosso del calcio d’inizio di Lazio Milan

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset

DOPO SILENZIO STAMPA «A caldo abbiamo preferito non parlare, per evitare frasi inutili. Dobbiamo dare spazio al campo e al gioco»

MERCATO «Per quanto mi riguarda siamo fiduciosi, a gennaio manca ancora tempo e ci porremo il problema a mercato aperto. Se ne sono dette di tutti i colori, noi ci siamo incontrati con Presidente e allenatore e sappiamo cosa fare. Lavoriamo sotto traccia.»

ARBITRI «Noi accettiamo chi viene ad arbitrare, tutti. L’errore umano fa parte del gioco, l’errore umano ci sta. La gestione dei 90′ dell’arbitro a San Siro è stata perfetta. Stasera c’è Guida che ha esperienza. Tutti devono fare il proprio lavoro. Poi la sentenza la da il campo e quando finisce la partita stop»

SARRI «E’ un po’ come la caccia alla volpe, scherzo ovviamente. C’è affetto e stima reciproca con il mister. La sua esperienza ci fa stare tranquilli e i risultati si vedono. Con lui abbiamo iniziato un programma di 3 anni e vogliamo crescete. Lui è i nostro faro e la nostra guida»

LEGGI ANCHE – Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati

