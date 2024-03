Lazio Milan si rigioca? Lotito spinge per questa ipotesi

Lazio-Milan, consulto Lotito con gli avvocati: possibile ripetizione del match? Le ultime sulla situazione in casa biancoceleste

La rabbia dopo la sfida con il Milan rimane tanta in casa Lazio, con il presidente Lotito che in diretta tv non si è risparmiato ad eventuali polemiche contro Di Bello.

Il Corriere dello Sport riporta un’indiscrezione, secondo la quale il presidente biancoceleste si sarebbe consultato con l’avvocato Gentile per capire ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della partita. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.