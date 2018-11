A due giorni dallo scontro diretto in ottica Champions League tra Lazio e Milan, Marco Parolo ha parlato del suo passato da tifoso rossonero

Marco Parolo si prepara ad affrontare il Milan nell’impegno casalingo di domenica. Sarà una partita valida per la corsa al quarto posto in campionato, utile ai fini della qualificazione alla prossima Champions League.

Lavorando con umiltà e dedizione, Parolo è diventato leader silenzioso di questa Lazio: giocatore ordinato e punto fermo dell’undici titolare, dopo il brillante inizio di stagione – 5 gol per lui in campionato – si sente pronto a trascinare i biancocelesti anche contro i rossoneri, nei confronti dei quali ha sempre offerto grandi prestazioni e 5 gol in carriera. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’azzurro ha commentato: «Da piccolo tifavo per i rossoneri, forse è per questo che riesco a dare il meglio di me. Effettivamente, quelle contro il Milan sono sempre state partite attese con una certa trepidazione. È così anche questa volta. Spero di poter replicare quanto fatto in passato e che la Lazio possa vincere».

Il centrocampista ha avuto anche modo di commentare la situazione infortuni degli avversari, che non vuole sottovalutare: «Chi rimpiazzerà i titolari raddoppierà le energie per dimostrare di essere all’altezza. E poi Gattuso trasmetterà a chi gioca tutta la carica necessaria. Dovremo stare molto attenti».