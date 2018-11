Lazio-Milan, Olimpico brulicante: 35 mila presenze

Il big match della 13^ giornata di Serie A sarà Lazio-Milan ed è previsto un Olimpico brulicante: si viaggia verso quota 35 mila presenze

Dopo il weekend di sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A si prepara a tornare in campo con la 13^ giornata di campionato. Il big match sarà Lazio-Milan, in programma domenica 25 novembre 2018 alle ore 18:00: previsto uno stadio Olimpico brulicante.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, prosegue la prevendita biancoceleste e sono già stati staccati 9 mila tagliandi, ai quali bisogna sommare i 20 mila abbonati. L’obiettivo è quello di raggiungere quota 35 mila presenze, un avversario in più per Gennaro Gattuso.