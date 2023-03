Lazio, Milinkovic Savic tra campo e mercato

La Lazio va alla ricerca del suo miglior Milinkovic Savic anche per risollevarsi, ma intanto in ballo c’è rinnovo e possibile addio a fine stagione

La Lazio va alla ricerca del suo miglior Milinkovic Savic anche per risollevarsi, ma intanto in ballo c’è rinnovo e possibile addio a fine stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società starebbe parlando sempre con Kezman per il rinnovo. La situazione potrebbe sbloccarsi solo se la Lazio accetterà l’inserimento di una clausola da 40 milioni. In estate potrebbe arrivare la cessione, ma non sotto certe cifre ovvero 50 milioni almeno. Il finale di campionato servirà al serbo per alzare il livello e mettersi in mostra.