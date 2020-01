Lazio Napoli: come Inzaghi voleva pressare i partenopei

Nel primo tempo, la Lazio di Inzaghi ha ben pressato la manovra del Napoli. Lo si costringeva a passaggi orizzontali

Nel primo tempo, la Lazio si è di gran lunga fatta preferire rispetto al Napoli. Ha tenuto un baricentro più alto e rischiato molto poco, con gli ospiti che hanno avuto difficoltà a risalire con la palla.

Il 532 della Lazio in non possesso ha ben coperto gli spazi. Si lasciavano i difensori del Napoli liberi di impostare: non appena allargavano il gioco, scattava il trigger, con la Lazio che andava in aggressione. Un esempio nella slide sopra. La mezzala (Milinkovic-Savic) esce sul terzino: Lazzari segue il movimento di Insigne e Leiva scivola. Tanta densità in zona palla.