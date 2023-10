Lazio, parla lo scopritore di Castellanos: «Così mi sono accorto di lui»

German Brunati, DS del Montevideo Torque, ha così parlato di Taty Castellanos, attaccante della Lazio scoperto da lui

Intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio, German Brunati, DS del Montevideo Torque che ha lavorato da vicino con Taty Castellanos nel 2017, ha parlato così dell’attaccante della Lazio, da lui scoperto.

INIZI – «Gli ripetevo sempre che era stato un pazzo a lasciare la Universidad de Chile per venire al Torque. Cercavamo giocatori giovani, avevamo la possibilità di prendere 2 stranieri: il venezuelano Nahuel Ferraresi che avevamo visto al Mondiale U20 e una scommessa come Taty, che da attaccante esterno stava trovando pochi minuti nella Universidad de Chile. Ci siamo interessati e siamo rimasti sorpresi dalla sua decisione di accettare la nostra proposta e il nostro progetto. Lo abbiamo visto nei video. Ricordo che mi trovavo in aeroporto per andarlo a vedere e mi chiamarono per avvisarmi che non si sarebbe giocata la partita di Copa Sudamericana col Corinthians a causa della pioggia. Ma avevamo referenze molto positive, poi era un prestito con opzione, quindi abbiamo deciso di prenderlo in prestito per 18 mesi con opzione fissata a 400mila dollari per l’80% del cartellino».

