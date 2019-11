Lazio, Parolo: «Non siamo inferiori al Celtic, il campo non l’ha dimostrato»

Tutta la delusione di Parolo dopo il ko inatteso all’Olimpico in Europa League della Lazio, sorpresa dal Celtic

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Parolo ha analizzato la clamorosa sconfitta della Lazio, superata in casa dal Celtic in Europa League.

«Siamo partiti bene, poi ci siamo rilassati e hanno trovato il pari sulla prima occasione. Poi nella ripresa siamo stati bravi come il loro portiere. È stata come l’andata e questa sconfitta ci condanna terribilmente. Dispiace moltissimo. Non siamo inferiori, ma il campo non l’ha dimostrato. Le molte gare non sono un’attenuante».