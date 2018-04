Lazio, Parolo segna di tacco: social in delirio, «alla Bettega!» – VIDEO

Il gol di Marco Parolo in Lazio-Salisburgo fa impazzire i social

Marco Parolo si inventa un gol di tacco e fa impazzire il popolo biancoceleste accorso in massa all’Olimpico per Lazio-Salisburgo, gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. Una finalizzazione pregevole quella del centrocampista, bravo a non finire in fuorigioco sull’assist di Luis Alberto e a trovare la coordinazione necessaria per dare vita ad un tocco elegante ed efficace.

In tanti, osservando il suo gesto tecnico, hanno rivisto nella sua esecuzione le movenze tipiche di un maestro del tacco come Roberto Bettega. Quel che è certo è che i social sono letteralmente impazziti!

Grande gol di Parolo

…stavolta han detto bene Caressa-Bergomi..

Alla Bettega

#LazioSalisburgo 2 – 1 — Teresio_il_Boccia (@Teresio_Boccia) April 5, 2018