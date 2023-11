Lazio, Patric: «Con il Barcellona non ero pronto a livello mentale»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato a Radio Radio del suo passato al Barcellona, ma non solo. Le dichiarazioni

CANTERA – «Cantera del Barcellona? Sono stato capitano 3/4 volte, ogni anno ci sono stati cambiamenti. Hai sognato di giocarci? Si, ho avuto la fortuna di fare l’esordio in Champions, sono stato 6 mesi col Tata Martino. Non ero pronto a livello mentale, non si può tornare indietro. Io sono un giocatore la cui carriera dice di non cambiare tanto, sono un giocatore di spogliatoio e penso che posso stare a lungo qua».

