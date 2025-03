Lazio, Patric nel post partita: «Dobbiamo pensare partita per partita, l’obiettivo è la e dobbiamo crederci»

Il difensore biancoceleste Patric ha parlato nel post partita del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Plzen. Le parole

Il difensore della Lazio Patric, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. A seguire le sue parole.

LA PARTITA – «Ultimamente a Romagnoli gli piaceva andare sul secondo palo, ma gli avevo chiesto di andare io e di non rompere e fidarsi di andare sul primo palo che avrebbe segnato. Dobbiamo pensare partita per partita, l’obiettivo è la e crederci, essere positivi in ogni partita e pensare che possiamo arrivare in finale, ma ragionando partita per partita».