Lazio, per il rinnovo di Inzaghi si parla di triennale: la situazione

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al rinnovo di Simone Inzaghi: le ultime secondo Il Messaggero

Simone Inzaghi pensa al campo, ma continua a trattare con Lotito anche il suo rinnovo contrattuale. Non più sulla base di un anno, ma di un triennale in crescendo: il mister vorrebbe arrivare a guadagnare 3 milioni fissi come ultimo salto.

Mancherebbe poco all’accordo definitivo, non c’è la firma ma può arrivare a stretto (in settimana) giro. Per questo a Formello smentiscono ci sia già stato un incontro risolutivo. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.