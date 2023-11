Lazio, Provedel: «Champions? Martedì mi auguro che l’Olimpico sia tutto pieno»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la sfida di Serie A contro il Bologna

PAROLE – «Stiamo rosicando anche oggi. Abbiamo avuto un approccio buono ma non abbiamo concretizzato. Gli abbiamo concesso solo una palla gol che è arrivata dal calcio d’inizio e abbiamo pagato caro. Ci dobbiamo tenere le cose buone fatte. Abbiamo tenuto bene la palla, siamo sempre arrivati lì e ci è mancato lo spunto. La Champions? Martedì io mi auguro che l’Olimpico sia tutto pieno per noi. È un momento in cui noi stiamo crescendo e lavorando duro. Visto il risultato di oggi potrebbe mancare un pizzico di entusiasmo, ma i nostri tifosi sanno come aiutarci per fare una grande partita. L’arbitraggio e l’episodio di Castellanos? Da distante faccio fatica a dire cosa è stato, poi se gli arbitri si sono parlati o meno questo non lo so. Io sono sempre in buona fede e mi auguro che abbiano visto bene. Mi sembra solo di aver visto qualche cartellino giallo un po’ ‘facilino’ nei nostri confronti, ma magari mi sbaglio».