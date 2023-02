Lazio, Provedel: «Idolo? Francesco Toldo. Mi innamorai di lui grazie agli Europei del 2000»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato Lazio Style 1900 Official Magazine del suo momento della carriera. Le dichiarazioni

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato Lazio Style 1900 Official Magazine.

IDOLO – «Il primo in assoluto fu Francesco Toldo. Mi innamorai di lui grazie agli Europei del 2000. Le sue parate contro l’Olanda le ricordo ancora oggi, compresi i rigori neutralizzati. Di quella partita avevo anche la videocassetta che ho praticamente consumato. Ogni volta che la guardavo, mi dicevo dentro di mettercela tutta per diventare come lui. E’ nata così la mia passione per il ruolo del portiere».

MERITARSI LA LAZIO – «Penso a quella frase tutti i giorni, lavoro duramente in ogni allenamento e partita per dimostrare di essere all’altezza della Lazio, Poi chi mi deve giudicare, dirà se sarò in grado di difendere questa porta anche per il futuro, cosa che mi auguro con tutto il cuore».

COSA DIRE AD UN BAMBINO CHE INIZIA A GIOCARE A CALCIO – «Gli direi anzitutto di divertirsi e stare bene in compagnia dei suoi coetanei, Poi gli direi anche di non far diventare il calcio un’ossessione e di viverlo serenamente, senza tralasciare l’educazione e la scuola, sviluppando anche altri interessi. Divertimento e applicazione sono fondamentali in ogni campo».