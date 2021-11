Lazio, rinnovo Luiz Felipe: Lotito vuole blindare il difensore. Le ultime

In casa Lazio si lavora al rinnovo di Luiz Felipe. Il presidente Lotito è intenzionato a blindare il difensore

Claudio Lotito ha mantenuto la sua promessa. Dopo aver bloccato il discorso rinnovi a causa del pessimo rendimento della sua Lazio nelle prime uscite stagionali, ora il presidente, con la situazione di gioco e di classifica migliorata, è pronto a riprendere tutti i discorsi. In questo senso il tema più caldo è quello relativo a Luiz Felipe.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il brasiliano, che guadagna 650mila euro ed è in scadenza il prossimo 30 giugno, ha ricevuto parecchi attestati di stima non solo dall’estero ma anche e soprattutto da Juventus e Inter. Nonostante queste società non abbiano mosso effettivi passi concreti a livello economico, i contatti esplorativi con l’entourage di Luiz Felipe sono partiti. Tuttavia la volontà del brasiliano, divenuto titolare con Sarri, è chiara: vuole restare nella Capitale. Si lavora su un contratto fino al 30 giugno del 2026 ad 1.3 milioni a stagione più bonus, il doppio di quanto percepisce ora. Tra le parti si respira un cauto ottimismo.

