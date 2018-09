Lazio: rosa ampia per Inzaghi che può sperimentare

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha già utilizzato molti giocatori durante questo inizio di stagione, fattore che può risultare determinate in vista dei prossimi impegni

La Lazio ha iniziato non la meglio la stagione con tre punti in altrettante gare, rimediando due brutte sconfitte con Napoli e Juventus. Al terzo turno, la vittoria per 1-0 contro il Frosinone ha ridato respiro ai biancocelesti che adesso dovranno rialzarsi in classifica. Il tecnico Simone Inzaghi, adesso deve trovare i giusti equilibri per la squadra e tornare ai massimi livelli utilizzando al meglio anche i nuovi arrivi. L’allenatore in questo inizio di stagione ha, difatti, sperimentato più volte e dei 26 giocatori totali presenti all’interno della rosa, già venti sono scesi in campo. Per numero di giocatori schierati nelle prime tre giornate di Serie A è seconda, dietro solo al Frosinone. Questo fa ben sperare sia i tifosi che il tecnico soprattutto in vista della fase a gironi dell’Europa League che prenderà il via subito dopo la pausa.

