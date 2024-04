Lazio, Rovella recupera in parte: ecco le condizioni

La Lazio di Tudor è pronta a sfidare la Roma di De Rossi. Rovella sembra aver recuperato, ma c’è un grosso punto di domanda

Sarà una Lazio senza Provedel, Zaccagni e Lazzari quella che affronterà la Roma nel derby della 31esima giornata di Serie A, assenze pesanti che Tudor dovrà per forza di cose sostituire all’altezza.

Chi invece ha recuperato è Rovella, anche se il punto de Il Messaggero conferma che la situazione non è così rosea. Il rientro effettivamente ci sarà, l’ex Genoa e Monza farà parte dei convocati ma al tempo stesso non sarà titolare. Molto più probabile, per non dire certo, il suo ingresso a gara in corso.