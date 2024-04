Lazio Salernitana, Castellanos furioso dopo il cambio: il motivo

Taty Castellanos era a dir poco furioso dopo la sostituzione al posto di Pedro all’ottantesimo. Ecco il motivo

Taty Castellanos probabilmente era convinto di segnare visto l’avversario non irresistibile e una partita che si era messo molto bene sin da subito. Eppure così non è stato e una volta sostituito ha reagito in maniera rabbiosa.

Dopo il saluto a Tudor, l’attaccante della Lazio secondo quanto riportato da Dazn ha lanciato una bottiglietta ed è rimasto con le mani sulla faccia. Tudor ha capito il momento e dopo la rete del 4-1 di Isaksen è andato ad abbracciarlo e consolarlo.