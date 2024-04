Lazio Salernitana, Gyomber: «La gente non merita tutto questo»

Norbert Gyomber, difensore della Salernitana, ha parlato dopo la pesante sconfitta di Roma contro la Lazio

Il difensore della Salernitana Norbert Gyomber è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 4-1 subito dalla Lazio.

DELUSIONE – «Purtroppo quest’anno è andata così, non c’è più niente da fare se non lottare fino alla fine. Siamo consapevoli che è stata una stagione bruttissima. Il problema è generale, non solo di testa. Non ha funzionato niente e dobbiamo assumerci le responsabilità perchè sono i giocatori che scendono in campo. Siamo molto dispiaciuti, cos’altro posso aggiungere? Ci resta soltanto la possibilità di lottare fino alla fine. E’ necessario onorare questa maglia perchè la gente non meritava tutto questo. I tifosi ci hanno seguito ovunque, in casa e in trasferta. E’ doveroso lottare con dignità su tutti i palloni fino all’ultimo secondo»