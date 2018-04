La Lazio crolla contro il Salisburgo, 4 gol in 20 minuti. I social, «è la settimana della Roma»

La Lazio manda all’aria la qualificazione in semifinale di Europa League nello spazio di 20 minuti. Passata in vantaggio grazie al gol di Ciro Immobile, dal 56′ al 76′ i biancocelesti ne beccano 4 dagli austriaci del Salisburgo e rinunciano ai sogni di gloria.

Inutile sottolineare come sui social sia già partito lo stillicidio nei confronti della Lazio da parte dei suoi tifosi e non. Il primo pensiero viene riservato ai sostenitori della Roma, che dopo la rimonta storica contro il Barcellona e l’eliminazione della Juventus concludono la loro settimana da sogno vedendo i cugini laziali sbattuti fuori dall’Europa League. Ma questo è solo un assaggio. Scorrete i tweet e fatevi un’idea dell’umore sui social!

#SalisburgoLazio

Per i Romanisti settimana perfetta

Juve out

Lazio out

Roma in.

— gabri (@gabri1901) April 12, 2018