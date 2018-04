Roma, Gandini: «Rigore Juventus? Il calcio toglie e dà…» – VIDEO

Umberto Gandini intervistato sul cammino in Champions League della Roma e sull’eliminazione della Juventus

L’ad della Roma Umberto Gandini, intervenuto a margine di un evento promozionale presso lo store Hugo Boss di via Frattina – organizzato in vista del prossimo Gran Premio di Formula E che si terrà nella Capitale – ha rilasciato ai microfoni di Calcionews24 alcune importanti dichiarazioni.

Gandini ha parlato del cammino in Champions League della Roma: «La cosa bella è esserci, la cosa più importante è esserci. Preferita tra Real, Bayern e Liverpool? Nessuna. Sono tre grandi squadre. Sognare è lecito, ma era lecito anche prima. Noi ci pensavamo: è stata una grandissima esperienza quindi andiamo avanti». Ma la battuta probabilmente più significativa è stata quella di commento all’eliminazione della Juventus contro il Real Madrid: «Hanno fatto una grandissima partita e sono stati punti proprio sul traguardo quando ormai assaporavano la possibilità di giocare i supplementari. Ma il calcio è come la vita. Adesso non voglio fare il filosofo ma dà e toglie senza avvisare. Quindi quello che è successo a loro questa volta altre volte è andata in un altro modo e altri possono dire la stessa cosa. Se c’era il rigore? Su questo non ho nulla da dire…». Guarda l’intervista completa!