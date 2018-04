Real Madrid-Juventus: il vecchio tweet della moglie dell’arbitro Oliver accende i social – FOTO

Il vecchio messaggio su Twitter di Lucy May, moglie dell’arbitro Oliver che ha diretto Real Madrid-Juventus

Non bastava il calcio di rigore “generoso” assegnato durante Real Madrid-Juventus a scatenare la reazione dei tifosi nei confronti di Michael Oliver. Il fischietto inglese fin da subito è finito nel mirino dei social e proprio dai social arriva un’altra potenziale bomba per quella fetta di pubblico che dall’inizio ha visto della malafede nella scelta dell’arbitro.

Su Twitter, infatti, alcuni appassionati hanno ripescato dei vecchi cinguettii di Lucy May, la moglie dell’arbitro Oliver, risalenti ad una vecchia vacanza in Spagna, datata maggio 2016. In un tweet la signora Oliver ha espresso il suo amore per la città di Madrid, in un altro – in riferimento al Santiago Bernabeu – ha scherzato: «Non un brutto stadio…». Per farvi capire di che tenore siano i commenti a lei riservati dai tifosi juventini vi diciamo solo una cosa: Lucy May, come il marito Michael Oliver, è arbitro. Gli insulti sono quelli che accomunano di solito i poveri fischietti…