Lazio, Sarri: «Con Vecino tutto chiarito. Sul nostro momento...»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del match contro l’Hellas Verona

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del match contro l’Hellas Verona.

PAROLE – «Lazio diversa? In una settimana abbiamo vinto 3 partite. Abbiamo raggiunto ottavi di Champions e quarti di Coppa. Vogliamo risalire anche in campionato. Queste son partite che abbiamo sbagliato spesso in stagione. Quindi vedremo se ci sono stati dei passi avanti.

Pochi gol? Stiamo segnando poco, ma abbiamo segnato poco nell’ultima partita. A livello realizzativo c’è bisogno di tutti. Vecino? Il chiarimento è insito nel reintegro. La società sta diventando severa per queste situazioni. Se non c’era un chiarimento, non ci sarebbe stato Vecino».