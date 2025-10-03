Lazio, Sarri studia un piano d’emergenza: spunta quell’ipotesi per il ruolo di terzino

Lazio: Con Marušić e Pellegrini ai box, Sarri valuta soluzioni alternative: Hysaj e Tavares pronti, ma il difensore potrebbe diventare il jolly

Non c’è pace in casa Lazio. Dopo i problemi a centrocampo, ora l’emergenza si sposta sulle fasce difensive. La lunga serie di infortuni che ha colpito la squadra biancoceleste costringe l’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, a reinventare ancora una volta la formazione in vista della delicata sfida di domani contro il Torino allo Stadio Olimpico.

Marušić e Pellegrini out: difesa da reinventare

Gli stop di Adam Marušić, terzino montenegrino classe 1992, e di Luca Pellegrini, laterale sinistro cresciuto nella Roma e rientrato in estate alla Lazio, hanno lasciato Sarri senza i due titolari di ruolo. Entrambi torneranno soltanto dopo la sosta, in occasione della gara contro l’Atalanta.

Per sopperire all’assenza, il tecnico ha deciso di affidarsi a Elseid Hysaj, difensore albanese d’esperienza, e a Nuno Tavares, terzino portoghese arrivato in prestito dall’Arsenal. Saranno loro, salvo sorprese, a partire dal primo minuto contro la squadra guidata da Marco Baroni, ex difensore e oggi allenatore dei granata.

Lazzari, l’ultima speranza

Una piccola speranza è legata a Manuel Lazzari, esterno destro classe 1993, celebre per la sua velocità e i recuperi lampo. Il giocatore ha svolto quasi tutta la seduta di ieri con il gruppo e oggi sosterrà un test decisivo. Le possibilità di vederlo titolare restano ridotte, ma una convocazione in panchina sarebbe già un segnale importante per una Lazio in piena emergenza.

L’idea Gila: il jolly difensivo

Sarri, abituato a “fare di necessità virtù”, sta valutando anche una soluzione tattica alternativa: l’impiego di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, come terzino. L’ex Real Madrid Castilla ha già dimostrato duttilità: sotto Igor Tudor era stato schierato come laterale in una difesa a tre, mentre lo stesso Sarri lo aveva provato da mediano prima della gara con il Genoa.

“Gila tuttofare” potrebbe dunque diventare il jolly per risolvere l’ennesima emergenza di una Lazio che fatica a trovare continuità e stabilità.