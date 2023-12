Lazio, Sarri: «In Europa siamo più affidabili, ci manca una cosa»

Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel pre partita della gara contro il Cagliari. I dettagli

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn nel pre partita della sfida contro il Cagliari.

PAROLE – «La nostra storia di questa stagione ci dice che siamo più affidabili in Europa che in campionato. Dobbiamo fare grande attenzione, ridarci degli obiettivi anche in Serie A. Isaksen? Ci sta dando energia e freschezza. Giocatore in crescita, non possiamo pretendere che ci faccia la differenza ma può darci sicuramente una mano. Immobile sta meglio e l’ha fatto vedere, in settimana ha fatto solo mezzora e penso sia pronto per la partita di oggi».