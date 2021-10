Lazio, chi al posto di Immobile: c’è Muriqi. Sarri però pensa a Pedro

Maurizio Sarri devo far fronte all’assenza di Ciro Immobile per infortunio: il tecnico pensa all’alternativa. C’è anche Pedro

Maurizio Sarri deve far fronte all’assenza di Ciro Immobile: lesione di basso grado per il centravanti della Lazio e della Nazionale che salta la sfida contro il Bologna. Un’idea balena in testa al tecnico biancoceleste.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Sarri pensa a Pedro come falso nueve al posto di Immobile anche se non è da scartare Muriqi che potrebbe prendere posto al centro dell’attacco.