La Lazio si prepara ad affrontare l’Atalanta domenica in campionato senza Immobile. Le ultime sui biancocelesti

Dopo il giorno di pausa concesso da Sarri la Lazio si è ritrovata oggi a Formello per iniziare la preparazione al match contro l’Atalanta di domenica.

Il tecnico ha iniziato a studiare le soluzioni in attacco in assenza di Ciro Immobile che tornerà solo nel nuovo anno. Nel corso della seduta odierna sono stati provati due tridenti: da una composto da Lazzari, Felipe Anderson (falso nueve), Pedro, e dall’altra con Romero, Cancellieri e Zaccagni. Domani doppia seduta per la squadra biancoceleste.