Lazio, Sarri: «Romagnoli sta bene. Immobile? Ha lo stesso obiettivo di tutti»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara col Bologna: ecco cosa ha detto

Intervistato da Sky Sport prima di Bologna-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così.

LE PAROLE – «La partita di stasera è difficile. Affrontiamo una squadra forte, organizzata e con un grandissimo tecnico. Non perdono da tre mesi, sarà tosta. Non so chi vi ha detto che Romagnoli non è al meglio. Lui sta bene. I recuperi sono stati buoni, facciamo le scelte in base alla forma dei giocatori alla vigilia della partita. Mancano due partite alla fine di questo ciclo, vedremo se lo stato di forma continuerà a essere buono. L’obiettivo di Immobile, come quello di tutti, è quello di allenarsi con continuità. E’ il proposito principale dell’intera squadra».