Lazio, Sarri su Felipe Anderson: «Nuovo contratto? Lui è un ragazzo estremamente sensibile, ma...»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset del possibile rinnovo di contratto di Felipe Anderson

PAROLE – «Penso che costante non può averlo mai visto perché non lo è mai stato. L’anno scorso ha avuto un lungo periodo positivo. Croce e delizia, ora siamo nel periodo della croce. Contratto? Lui è un ragazzo estremamente sensibile ma non penso sia sensibile in questi aspetti materiali, lo è nelle critiche e nei rapporti. Non lo so, conoscendolo direi di no».