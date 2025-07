Sarri e il rebus centrocampo: Lazio ancora a caccia dell’equilibrio giusto

Lazio, dopo la sconfitta con il Fenerbahce Maurizio Sarri è ancora alla ricerca del giusto equilibrio, specie a centrocampo

La Lazio continua il suo percorso di costruzione in vista della nuova stagione, ma il vero nodo da sciogliere resta il centrocampo. Maurizio Sarri sta concentrando i suoi sforzi sul reparto mediano, considerato decisivo per dare identità alla squadra.

La recente amichevole contro il Fenerbahce di José Mourinho, persa per 1-0, ha offerto spunti importanti. Il gol decisivo è arrivato su un grave errore in disimpegno di Guendouzi, che ha spalancato la porta a Kahveci dopo un assist di En-Nesyri. A parte questo episodio, però, la fase difensiva ha retto bene: i turchi, molto più avanti nella preparazione, hanno creato poche altre occasioni, trovando un attento Provedel e mancando di poco la porta in un paio di situazioni.

Diverso il discorso in attacco, dove la Lazio ha mostrato evidenti limiti, con appena due conclusioni (una di Dele-Bashiru, l’altra di Cancellieri) poco incisive. E proprio Dele-Bashiru è al centro del cantiere aperto a centrocampo: Sarri sta provando a trasformarlo in mezzala, ma i risultati sono ancora incerti. Il nigeriano non manca di entusiasmo: «So che seguendo Sarri posso fare grandi cose. Voglio aiutare la Lazio a tornare in Champions», ha dichiarato nel post partita.

Tuttavia, i problemi non riguardano solo Dele-Bashiru. La costruzione del centrocampo ideale è ancora lontana. Il trio Guendouzi-Rovella-Dele visto nel primo tempo non ha convinto del tutto. Cataldi potrebbe offrire più equilibrio come regista rispetto a Rovella, mentre con Dele mezzala potrebbe integrarsi meglio Vecino, soluzione che resta nel cassetto come piano B.

Infine, non è escluso un cambio di modulo, con il possibile passaggio al 4-3-1-2, che consentirebbe di inserire un trequartista e ridistribuire meglio i compiti in mediana. Una trasformazione tattica che potrebbe aiutare Sarri a trovare quella quadratura del cerchio che ancora manca.