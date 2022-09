Lazio, sei troppo “cattiva”: quante ammonizioni per la squadra di Sarri. Il dato

La Lazio di Sarri subisce troppe ammonizioni: il dato che preoccupa l’allenatore biancoceleste

In casa Lazio c’è grande preoccupazione per il rapporto che si è venuto a creare con gli arbitri in questo inizio di campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche il dato sulle ammonizioni ricevute inquieta Sarri e la squadra, finita nel mirino dei direttori di gara.

Andando ad analizzare i dati, i biancocelesti hanno ricevuto 15 ammonizioni in 5 partite: 5 per proteste (Milinkovic e Immobile i più sanzionati con 2 a testa) e 10 per interventi scorretti (50 falli). Una media molto alta, la più alta rispetto alle altre big del campionato. La statistica fa ancora più riflettere se si considera che contro la Lazio sono stati commessi 66 falli a fronte di sole 7 ammonizioni. La situazione è diventata incandescente.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24