Lazio, solo i biancocelesti possono regalare all’Italia la quinta squadra in Champions: i dettagli

La Lazio di Marco Baroni potrebbe regalare all’Italia una quinta squadra in Champions League: ecco cosa dovrebbe accadere

Dopo le eliminazioni dalle coppe europee di Juventus, Milan, Atalanta e Roma, ora solo la Lazio di Marco Baroni potrebbe regalare alla Serie A la quinta squadra in Champions League con il ranking UEFA.

Infatti, da regolamento ci sarebbe un altro posto per chi si aggiudica l’Europa League e ora i biancocelesti sono l’unica squadra in corsa. Perciò, nonostante non sia facile arrivare in fondo alla competizione europea, la squadra di Baroni potrebbe riuscire nell’impresa e regalare la quinta squadra italiana qualificata alla prossima Champions.