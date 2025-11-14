Lazio, la sosta di campionato regala un sorriso a Sarri: due giocatori fondamentali pronti al rientro

Lazio, Maurizio Sarri ritrova due pedine chiave: la sosta porta recuperi importanti in casa biancoceleste

La Lazio continua a lavorare a Formello senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Maurizio Sarri, però, guarda con ottimismo al recupero degli infortunati, un fattore che ha pesantemente condizionato le ultime settimane. L’obiettivo del tecnico è ritrovare gradualmente una rosa più completa e funzionale, capace di offrire soluzioni e varianti tattiche finora limitate.

Secondo il Corriere dello Sport, arrivano già due buone notizie: Castellanos e Nuno Tavares sono pronti a rientrare. L’attaccante argentino si era fermato alla vigilia della sfida con l’Atalanta, mentre il terzino portoghese mancava dalla gara contro l’ex squadra di Juric. Entrambi hanno superato i problemi fisici e saranno disponibili per la prossima partita all’Olimpico contro il Lecce, garantendo nuove opzioni sia in attacco che in difesa.

Sarri attende ora ulteriori segnali positivi dagli altri indisponibili. Rovella e Dele-Bashiru restano monitorati, mentre per Cancellieri serviranno ancora almeno due o tre settimane di pazienza. Sul centrocampista nigeriano pesa inoltre la questione legata al reintegro in lista: se non dovesse essere inserito, potrà giocare soltanto in Coppa Italia, riducendo così le possibilità di rotazione in campionato

