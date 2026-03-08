Lazio, stagione finita per Provedel: grande chance per il giovane Motta! Ecco chi è il portiere classe 2005 che difenderà i pali dei biancocelesti

La Lazio si trova ad affrontare una difficile situazione dopo l’infortunio di Ivan Provedel, il portiere titolare. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la stagione del portiere biancoceleste è ufficialmente terminata e non scenderà più in campo per il resto dell’anno. A sostituirlo tra i pali sarà il giovane Edoardo Motta, classe 2005, che avrà ora l’importante compito di difendere la porta della Lazio nelle ultime partite della stagione.

Motta, che con i suoi 1,94 metri di altezza ha impressionato per la sua statura, è arrivato in prima squadra a gennaio dopo aver iniziato la stagione con la Reggiana in Serie B. Il giovane portiere, acquistato per un milione di euro, è stato scelto dal tecnico Maurizio Sarri e dal suo staff per costruire il futuro del club. Ora, a soli 21 anni, Motta si trova a dover prendere in mano una responsabilità molto più grande del previsto, con l’obiettivo di mantenere la porta inviolata in partite decisive.

La prova più significativa per lui arriverà il 22 aprile, quando la Lazio affronterà l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida sarà fondamentale per il futuro della squadra, e le aspettative per Motta sono altissime. Il giovane portiere avrà il compito di farsi trovare pronto e dimostrare le sue qualità in uno dei momenti più importanti della sua giovane carriera.

In attesa di questa sfida cruciale, Motta dovrà dimostrare tutto il suo talento e la sua determinazione per mantenere alta la speranza di un trofeo per la Lazio, sostituendo degnamente il suo illustre predecessore.