Lazio, Strakosha torna a Roma: terminata la fisioterapia in Germania

Thomas Strakosha è pronto a tornare a Roma dopo aver concluso il ciclo di fisioterapie al ginocchio a Monaco di Baviera

Thomas Strakosha è pronto a rientrare a Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, il portiere è atteso nella Capitale questa sera: il ciclo di fisioterapia dopo l’infortunio al ginocchio si è concluso e l’albanese aspettava solo il via libera per tornare.

Via libera arrivato, salvo colpi di scena sarà a Formello domani nella vigilia di Lazio-Inter. Si deciderà se farlo allenare o meno e, successivamente, se convocarlo per la sfida di San Siro. Inzaghi spera di averlo a disposizione il più presto possibile. Con il rientro in Italia del portiere si potrà anche ad iniziare a parlare del suo futuro: il contratto scade nel 2022 e al momento non sono state intavolate trattative.