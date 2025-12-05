Coppa Italia, la Lazio piega il Milan in Coppa Italia: il Corriere titola ‘Giustizia è stata fatta’

Lazio, trionfo dal sapore di rivalsa per i biancocelesti: contro il Milan il Corriere titola così: ‘giustizia è stata fatta’

Maurizio Sarri ha evitato di parlare apertamente di rivincita, ma il successo conquistato ieri all’Olimpico porta con sé una soddisfazione che va oltre il semplice passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo spogliatoio biancoceleste ha respirato un’aria di riscatto, condivisa anche dai tifosi presenti.

Il fantasma di San Siro

Appena cinque giorni fa la sfida contro il Milan a San Siro si era chiusa nel modo più amaro: non tanto per la sconfitta, quanto per il rigore negato in pieno recupero. Un episodio che aveva lasciato rabbia e frustrazione nella squadra e nello staff tecnico. Per questo motivo la vittoria in Coppa Italia assume i contorni di una sorta di “giustizia sportiva”, come sottolineato anche dal titolo scelto dal Corriere dello Sport.

Zaccagni, l’uomo della rivalsa

Il quotidiano ha celebrato la serata con l’immagine dell’esultanza di Mattia Zaccagni, autore del gol decisivo, accompagnata dalla scritta: “Giustizia è stata fatta!”. Un messaggio che racchiude il sentimento di rivalsa della Lazio e che rende questo successo ancora più significativo: non solo per il cammino in Coppa, ma anche per il morale di un gruppo che aveva bisogno di rialzarsi.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

