Lazio, il discorso di Lotito prima della Supercoppa: «Vincete per voi, per le vostre famiglie…»

Lazio, discorso motivazionale del patron dei biancocelsti alla vigilia della Supercoppa poi vinta contro la Juventus

Una vittoria bellissima e importante quella della Lazio. Solo due giorni fa i biancocelesti battevano nuovamente la Juventus e portavano a Roma la Supercoppa italiana, secondo trofeo del 2019.

Alla vigilia del match proprio il patron Lotito ha fatto un discorso motivazionale alla squadra: «Mi state facendo sognare e altri sogni possono diventare realtà. Vincete per voi, per le vostre famiglie, per la Lazio». Queste le parole del numero uno biancoceleste riportate da Il Corriere dello Sport.