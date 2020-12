Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

RITORNO IN GERMANIA – «Ritorno sempre con piacere in Germania perché sono stati 9 anni importanti e che mi hanno aiutato anche nella mia esperienza in Italia».

ASSENZA HAALAND – «È il centravanti più forte in Europa e lo sarà per i prossimi 10 anni, Il fatto che stasera non ci sarà è un vantaggio. Vogliamo vincere e dobbiamo sfruttare la sua assenza per conquistare il primo posto nel girone. Se riusciamo a ripetere la gara di Roma abbiamo una grande possibilità di vincere. Ma sappiamo anche che il Borussia Dortmund è molto aggressivo e sarà un grande spettacolo».

PERUZZI – «In verità non è mai andato via. Ci sono state delle discussioni normali. Anche io ho discusso con il presidente, ma purtroppo a Roma le cose vengono sempre ingrandite. È un tassello importante per noi, la sua esperienza è fondamentale e siamo contenti che questa storia si sia chiusa per guardare avanti».