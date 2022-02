Lazio, Tare: «Felipe Anderson ha già fatto il centravanti. Siamo in crescita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Igli Tare ha parlato nel pre partita di Porto-Lazio. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio.

FALSO NOVE E CABRAL- «Felipe Anderson ha giocato due partite da centravanti prima della sosta e ha fatto molto bene, quando con Sarri abbiamo analizzato la possibilità di prendere un calciatore in più in fase offensiva abbiamo pensato ad uno che potesse fare anche il falso nove, e abbiamo preso Cabral. Capisco le perplessità perchè Immobile è rimasto da solo, in realtà noi abbiamo deciso di mandare a giocare Muriqi perchè serviva un calciatore con caratteristiche diverse per il nostro gioco».

CRESCITA- «Noi abbiamo avuto modo di parlare durante il percorso in Europa analizzando gli alti e bassi dei primi 4-5 mesi, e abbiamo sempre detto che servono tempo e pazienza. Nell’ultimo periodo siamo migliorati, nelle ultime dieci partite siamo terzi per punti fatti in Italia e infatti siamo vicini al quarto posto. Da quattro partite non prendiamo goal, questo non dipende solo dalla difesa ma da tutta la squadra che ha capito cosa vuole Sarri e ora dobbiamo continuare su questa strada».

