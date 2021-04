Lazio, Tare: «Inzaghi non ha bisogno di conferme, è la prima scelta»

Igli Tare sceglie Simone Inzaghi: ecco le parole del direttore sportivo della Lazio in merito al rinnovo del tecnico biancoceleste

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN nei minuti precedenti al match contro lo Spezia. Queste le sue parole.

«Non ho bisogno di dire niente a Simone, perché lui sa da mesi di essere la prima scelta della Lazio e non ha bisogno di conferme. E’ un rapporto di fiducia, non solo professionale ma anche umano. Perciò non penso che ci saranno difficoltà per il suo rinnovo con la Lazio».

