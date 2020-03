Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le parole del dirigente biancoceleste

«Nonostante la situazione catastrofica, che vive il Paese. Io e la mia famiglia stiamo bene. Per fortuna nessuno di noi è stato infettato dal virus. No, la stagione deve essere terminata. Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. Non è un tempo maturo per deciderne la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto».