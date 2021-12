Lazio, Tare: «Vogliamo il primo posto del girone. Su Strakosha...»

Igli Tare ha parlato a Sky nel pre partita di Lazio Galatasaray, match della sesta giornata di Europa League. Le sue parole

Igli Tare ha parlato a Sky nel pre partita di Lazio Galatasaray, match della sesta giornata di Europa League. Le sue parole:

LAZIO GALATASARAY – «Partita fondamentale, ci da la possibilità di saltare un turno che vuol dire due settimane di lavoro in totale serenità che è una cosa che ci manca da tempo. Volevamo passare questo girone quasi da Champions, ci siamo qualificati e ora dobbiamo vincere per passare da primi. Sono competizioni che vanno vissute al momento. Dobbiamo vivere questa serata che ci può dare tanto, poi dobbiamo pensare subito al campionato perché ci aspetta una partita difficile contro il Sassuolo. Strakosha? È da 10 anni in questa società, ha fatto un percorso importante. L’errore di Istanbul può capitare ma importante è stata la dimostrazione di affetto dei tifosi. Per lui è stato un segnale forte, si è tolto un peso importante. È un giocatore che può dare tanto. È un percorso per il quale ci vuole tempo, non è una giustificazione, anche nel momento di difficoltà dobbiamo crederci. Il pareggio nel finale a Bergamo e quello con l’Udinese ci hanno tolto 4 punti che ci avrebbero avvicinato alla zona Champions. Dobbiamo essere critici per le sconfitte di Verona, Bologna e Napoli, non vanno accettate. Abbiamo parlato di nuovo tanto con la squadra, hanno dato un segnale importante con la Sampdoria, hanno trovato la strada giusta. Mi auguro che possiamo continuare così, dobbiamo rincorrere in campionato. Ci crediamo anche adesso che si cono tante difficoltà».