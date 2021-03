Lazio Torino, l’avv. dei granata: «Abbiamo agito nella legalità»

L’avvocato del Torino ha commentato la decisione della Corte d’Appello che ha rifiutato il ricorso della Lazio

La Corte d’Appello non ha accolto il ricorso della Lazio, dopo la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino in primo grado in riferimento, ovviamente, alla gara contro il Torino. Al termine dell’udienza, l’avv. Chiacchio ha commentato:

«Siamo soddisfatti della sentenza. La Lazio parla di truffa? Dichiarazione infelice. Valutiamo eventuali azioni, noi abbiamo agito nella legalità», come riportato dal Corriere dello Sport.