Lazio Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Olimpico il match valido per la 30ª giornata di Serie A Lazio Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura dello Stadio Olimpico va in scena la gara tra Lazio e Torino, appuntamento di chiusura della giornata numero 30 del massimo campionato taliano. La squadra allenata da Marco Baroni alla ricerca di punti preziosi in chiave rincorsa verso un posto nell’Europa che conta, quella allenata da Paolo Vanoli per ‘sfruttare’ l’ottimo stato di forma palesato in questo inizio di 2025. Vediamo quindi di seguito cronaca, sintesi e diretta LIVE di Lazio Torino.

LAZIO TORINO LIVE 0-0:

🔴Il match è iniziato!

3′ – La Lazio sembra fare possesso palla in questo avvio, dietro la linea della sfera il Toro

6′ – Prima conclusione: ci prova Adams, tiro murato in angolo da Romagnoli

TABELLINO:

Formazioni ufficiali:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. Allenatore: Marco Baroni.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

Arbitro della gara: Davide Massa della sezione AIA di Imperia