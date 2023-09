All’Olimpico, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Lazio e Torino si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Lazio-Torino 2-0: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio all’Olimpico

5′ Fase di studio del match in questo inizio

6′ Ci prova Vlasic col mancino, Provedel respinge male ma Zapata sulla ribattuta mette fuori

15′ Prova a costruire la squadra di casa, ma gli spazi di manovra sono pochi

17′ Ci prova Casale su sviluppi di angolo, palla molto alta

25′ Ritmi lenti in questa fase della partita

27′ Fuori Buongiorno per infortunio, al suo posto dentro Sazonov

33′ Ammonito Bellanova per un fallo su Zaccagni

41′ Punizione tagliata di Luis Alberto, Lazaro anticipa Immobile pronto a calciare a rete

45′ Tre minuti di recupero

45′ Ammonito anche Tameze per fallo su Zaccagni

45’+3 Finisce qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Iniziata la ripresa

47′ Incursione di Luis Alberto in area, salva la difesa del Torino

54′ Scambio in area Zaccagni-Immobile, il capitano biancoceleste controlla male la sfera

56′ GOL DELLA LAZIO! Vecino si inserisce in area e insacca sull’assist di Lazzari con una girata perfetta

64′ Grande giocata di Bellanova sulla destra e palla vellutata per Lazaro, il cui tiro al volo termina però alto

65′ Ammonito Immobile per fallo tattico

73′ Ammonito Schuurs

73′ Dentro Castellanos e Guendouzi per Immobile e Vecino

75′ 2-0 LAZIO! Splendida imbucata di Felipe Anderson per Zaccagni che in area non ha difficoltà nel battere ancora Milinkovic-Savic

79′ Fuori Lazaro e Bellanova, dentro Soppy e Pellegri

88′ Check del Var per un pestone di Radonjic alla caviglia di Guendouzi. Nessun rosso all’indirizzo del granata

90′ Quattro i minuti di recupero

Migliore in campo: Zaccagni

Lazio-Torino 2-0: risultato e tabellino

Reti: 56′ Vecino. 73′ Zaccagni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79′ Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino ( 74′ Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (74′ Castellanos), Zaccagni (79′ Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Gila, Patric, Hysaj, Cataldi, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos.

All.: Sarri.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno (27′ Sazonov), Rodriguez; Bellanova (79′ Soppy), Tameze (60′ Ilic), Ricci, Lazaro (79′ Pellegri); Vlasic, Zapata (60′ Radonjic) ; Sanabria.

A disp.: Brezzo, Gemello, N’Guessan, Sazonov, Gineitis, Ilic, Linetty, Soppy, Tameze, Vojvoda, Karamoh, Pellegri, Radonjic, Seck.

All.: Juric.