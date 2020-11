Lazio, tutti negativi i tamponi molecolari

La Lazio può sorridere: i tamponi molecolari effettuati sono risultati tutti negativi

In casa Lazio si può sorridere. I test rapidi e sierologici svolti presso il Bio-Campus sembravano aver evidenziato la positività di Strakosha, Leiva e Immobile, proprio i calciatori che non erano partiti con la squadra per l’ultima trasferta di Champions League a San Pietroburgo. Tuttavia, da Avellino hanno fatto sapere al club capitolino che tutti i giocatori che hanno fatto il tampone presso il laboratorio al quale si appoggia la Lazio hanno dato esito negativo. Di fatto, quindi, prevale la negatività, essendo gli esiti dei test molecolari di Avellino tutti negativi per il gruppo squadra.