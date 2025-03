Lazio-Udinese: Romagnoli si conferma lo specialista sui calci d’angolo. Tra i biancocelesti è il migliore e ieri ha infranto un tabù

Tutti i voti ed i giudizi per Alessio Romagnoli, difensore e capitano della Lazio, nella sfida contro l’Udinese terminata sull’1-1

Lazio-Udinese non è andata come avrebbe voluto Marcio Baroni e il popolo biancoceleste: la speranza di superare la Juventus crollata in casa e di conquistare il quarto posto è stata vanificata dai friulani, che hanno costretto al pari e hanno pure spaventato l’Olimpico passando in vantaggio con Thauvin. A firmare l’1-1 ci ha pensato Romagnoli, che ha infranto un piccolo tabù della sua stagione, andando a segnare in campionato dopo averlo già fatto in Europa League. La modalità è sostanzialmente sempre la stessa: il difensore si fa trovare pronto su calcio d’angolo. É lui lo specialista della squadra: su 9 gol messi a segno così dalla Lazio un terzo sono di sua paternità. Ieri è stato bravo a sfruttare la battuta di Isaksen e la deviazione di testa di Vecino, che gli ha consegnato il pallone da mettere in rete sul secondo palo a pochi centimetri dalla linea di porta. In coppa aveva colpito contro il Porto a Roma (sponda di Castellanos) e la scorsa settimana nella gara con il Viktoria Plzen, valorizzando al massimo l’assist di Pedro.

La Gazzetta dello Sport non lo ha eletto come il migliore dei suoi (Isaksen prende 7), ma il 6,5 comunque è un riconoscimento della sua prestazione: «Non riesce a fronteggiare Thauvin sul gol, ma si riscatta andando a segnare il pareggio con fiuto da vero attaccante d’area».