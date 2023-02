Lazio, ultimo allenamento prima del Cluj: assente Zaccagni

Zaccagni out nell’ultima rifinitura prima della Lazio per il Cluj: anche lui vittima del virus gastrointestinale

Sarà una Lazio decimata quella che partirà per la Romania in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League in programma domani contro il Cluj. Nell’allenamento di rifinitura, oltre a Pedro, Romagnoli, Radu (comunque non in lista) e Milinkovic, era assente anche Mattia Zaccagni, colpito come il serbo da un virus gastrointestinale.

In avanti, nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, Romero è favorito su Cancellieri. In porta ci sarà di nuovo Maximiano, con Gila che farà coppia con Casale vista l’assenza per squalifica di Patric. Sugli esterni Hysaj favorito su Luca Pellegrini a sinistra, Marusic su Lazzari a destra ma non è escluso che possano giocare entrambi con il montenegrino che traslocherebbe a sinistra e l’ex Spal sull’altra corsia. Infine a centrocampo, con Luis Alberto sicuro del posto è aperto il ballottaggio tra Cataldi e Marcos Antonio in regia e tra Vecino e Basic come mezzala destra. I primi due appaiono favoriti.

