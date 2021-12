Lazio, Vavro accusa: «Rimasto solo per le regole finanziarie»

Il difensore della Lazio Vavro accusa la società e dichiara di voler andar via il prima possibile

Denis Vavro, difensore della Lazio ormai fuori dai piani di Sarri, ha rilasciato una lunga intervista a Sport.sk nella quale ha confessato il forte desiderio di lasciare i biancocelesti a gennaio:

«Te lo dico io: sono fisicamente pronto perché di solito mi alleno con la squadra, ma non sto bene dal punto di vista psicologico. Dopotutto, l’ultima volta che ho giocato una partita di 90 minuti è stato a giugno con la Slovacchia in preparazione per l’Euro contro la Bulgaria. Ammetto che ho tanti pensieri nella mia testa. Tuttavia, credo che alla fine andrà tutto bene. Voglio assolutamente lasciare Roma a gennaio. Questo non è un posto che fa per me, non posso rimanere dove posso solo allenarmi senza poter mai giocare».

PERMANENZA – «La società ha deciso che dovevo restare per altri sei mesi. Il motivo erano le regole finanziarie che si applicano agli stranieri in Italia e il fatto che il club avrebbe dovuto pagare per me una certa somma di tasse».

