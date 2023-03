Lazio, Vecino e l’acuto da secondo posto

La Lazio fa l’impresa sul campo della capolista Napoli e lancia un segnale per la zona Champions League

La rete di Vecino ha squarciato il cielo azzurro e regalato ai biancocelesti una vittoria importante e non solo per la classifica. Battere la capolista porta energie ed entusiasmo oltre ad aver alzato il morale. Ora i laziali sono al secondo posto in campionato in piena zona Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.